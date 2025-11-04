4. November 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") hat mit Native Ads Inc. ("Native Ads") einen mit 29. Oktober 2025 datierten Dienstleistungsvertrag (der "Vertrag") unterzeichnet, gemäß dessen Native Ads ab 10. November 2025 eine umfassende digitale Marketingkampagne zu Gesamtkosten in Höhe von 140.000 USD durchführen wird. Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird Native Ads strategische Inhalte erstellen und diese gezielt über große Suchmaschinen und Finanzmedienplattformen verbreiten, E-Mail-Marketing betreiben und digitale Kampagnen optimieren. Die Kampagne wird so lange fortgesetzt, bis das bereitgestellte Budget vollständig ausgeschöpft ist, wobei die Option auf eine Verlängerung besteht, sofern das Unternehmen beschließen sollte, das Kampagnenbudget zu erhöhen.

Native Ads ist eine Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in New York und Vancouver, British Columbia. Native Ads und sein Geschäftsinhaber, Jon Malach, sind vom Unternehmen unabhängig und besitzen weder direkt noch indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens oder das Recht auf den Erwerb solcher Anteile. Die Beauftragung von Native Ads durch das Unternehmen unterliegt der Verpflichtung, die erforderlichen Unterlagen bei der Canadian Securities Exchange einzureichen.

Native Ads, das gleichnamige Produkt, sind bezahlte Werbeanzeigen, die in Aussehen, Stil und Funktion jenem Medienformat entsprechen, in dem sie erscheinen, sodass sie sich nahtlos in den umgebenden Inhalt einfügen, anstatt ihn zu stören. Alle bezahlten Werbeanzeigen in diesem Format enthalten die erforderlichen Offenlegungsangaben, um die Konformität zu gewährleisten.

Die Kontaktdaten von Native Ads sind folgende:

244 Fifth Avenue, Suite N-249

New York, NY

10001

T: +1.866.773.3540

E: info@nativeads.com

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold in der Region stand - widmet sich Yukon Metals der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen.

Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Unternehmenswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Der Yukon

Der Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet ein außergewöhnliches Entdeckungspotenzial. Das Gebiet verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind.

Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Für das BOARD OF YUKON METALS CORP.

"Rory Quinn"

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Telefon: 236-466-9837

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über die im Rahmen der Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen, die Fortsetzung der Kampagne bis zur vollständigen Ausschöpfung des zugewiesenen Budgets mit der Option auf Verlängerung, sollte das Unternehmen beschließen, das Kampagnenbudget zu erhöhen, die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, die Entwicklung der nächsten Pipeline von Entdeckungsmöglichkeiten, die gute Positionierung des Unternehmens für neue Mineralienfunde im gesamten Yukon-Territorium, das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße zu generieren, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass es sich bei Konzessionsgebieten nicht um aussichtsreiche kupfer-, gold- oder silberhaltige geologische Systeme handelt; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; dass die erforderlichen Annahmen für abgeschlossene helikoptergestützte Kartierungs- und Probenahmeprogramme nicht signifikant sind und dass es an Mineralien mit wirtschaftlichem Gehalt mangelt; dass der Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

