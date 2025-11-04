München (ots) -Mit der Ruggable Residence präsentierte Ruggable ein inspirierendes Interior-Konzept, das Design, Komfort und Kreativität verbindet. In einer Münchner Villa wurden fünf kuratierte Trend-Welten erlebbar - von festlicher Christmas Elegance über Cosy Sanctuary bis hin zu mutigem Maximalism und Family-Friendly Kids Room-Designs.Unter den Gästen und Hosts:- Justin Howlett (Interior Expert, AD100 & Host Sanctuary Room)- Sandra Kuhn (Interior Expert & Host Kids Room)- sowie VIPs wie Sarina Nowak, Alena Gerber und Darya BirnstielEin besonderer Fokus lag auf Innovation - von neuen All-In-1 Teppichen bis zu kuratierten Stilwelten.Trend-Highlights der Ruggable Residence:- Christmas Chic & Winter Glam - festliche Eleganz, neu interpretiert- Cosy Sanctuary - Ruhe, natürliche Texturen, Licht und Wärme- Maximalism & Power Green - mutige Farben, Muster und Personality- Family-Friendly Design - fantasievolle Motive, Alltagstauglichkeit PflegeleichtigkeitImpulse kamen dabei von Interior-Expert:innen aus den jeweiligen Räumen: "Sanctuary Design entsteht, wenn Ästhetik und emotionale Ruhe zusammenfinden - Harmonie schafft echten Luxus", so Interior-Experte Justin Howlett, Host des Sanctuary Rooms. Interior-Expertin Sandra Kuhn, die den Kids Room präsentierte, ergänzt: "Kinderzimmer sollen Geborgenheit und Fantasie verbinden - liebevoll, funktional und voller Seele."Ausblick - Design-Signatures 2025/26:Ruggable kündigt außerdem weitere internationale Designer-Kollaborationen an - darunter neue Farbvarianten bereits bestehender Kollaborationen von Iris Apfel, Morris & Co. und Jonathan Adler, sowie exklusive neue Releases wie die Zusammenarbeit mit dem Londoner Modelabel RIXO.https://www.press-microsites.de/lookbook-xxl/ruggable-residence/Pressekontakt:KARKALIS COMMUNICATIONS GMBHNina Reunern.reuner@karkalis-communications.comT +49 151 253 048 20Original-Content von: Ruggable, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181345/6151338