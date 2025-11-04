In einer neuen Analyse zum bidirektionalen Laden skizziert der Thinktank Agora Verkehrswende, wie die Vermarktung von Strom Verbrauchern Kosten einsparen und das Prinzip der "Speicher auf vier Rädern" gleichzeitig die Energiewende unterstützen kann. Die Analysten gehen davon aus, dass Nutzern 2030 bereits Erlöse von bis zu 500 Euro jährlich winken. Die Rückspeisung von Strom aus Fahrzeugbatterien ins Netz kann sich für Nutzer von E-Autos finanziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net