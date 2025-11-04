Dortmund (ots) -Wo sonst Pakete über den Tresen gehen und Snacks verkauft werden, sieht es hier wie in einem modernen Bistro aus - mit warmen Farben, bequemen Loungemöbeln und digitalen Terminals statt Warteschlangen. Mit der Eröffnung des Premium Paketshops setzt GLS Germany in Dortmund einen neuen Standard für die Citylogistik der kommenden Jahre.Der Standort im Herzen der Stadt verbindet digitale Services, automatisierte Prozesse und ein immersives Raumkonzept. Für GLS steht er exemplarisch für die nächste Evolutionsstufe der angebotenen Dienstleistung. Der Premium Paketshop in der Lindemannstraße 83 ist Teil der "Last Mile Revolution", mit dem GLS die Lieferkette zukunftsfähig optimiert.Dortmund dient dabei als eine Art Forschungszentrum für Automatisierung und Digitalisierung. Verknüpft werden dabei:- Digital Parcel Kiosk: Dieses zentrale Element des Shops ermöglicht Kunden eine intuitive, digitale Bearbeitung ihrer Pakete inklusive Abholung, Abgabe und Retourenversand. Der Digital Parcel Kiosk mit modernen Terminals schafft ein Erlebnis, das dem Bestellprozess großer Fast Food-Unternehmen ähnelt und auch diesen relevanten Teil der GLS-Prozesskette neu definiert. Selbst beim Bezahlvorgang geht GLS einen Schritt weiter und ermöglich eine digitale Abwicklung über EC- und Kreditkarte oder Apple Pay ohne externes Kartenlesegerät. Die im Shop integrierte Technik soll die bekannten Abläufe beim Abholen oder Abgeben von Paketen vereinfachen und zeigen, wie GLS digitale Services im Alltag der Menschen etabliert. Die reibungslose Abwicklung spart Zeit und Aufwand für alle Beteiligten und verhindert Warteschlangen - vor allem für Kunden, die in der Mittagspause oder kurz vor Feierabend kommen, ist das hilfreich.- Transformationsbeschleuniger Out of Home: Auf der Fläche des Premium Paketshops ermöglicht zudem eine GLS Paketstation (anbieteroffen, sodass auch weitere Paketdienste hier einlagern können) das reibungslose Versenden und Empfangen von Paketen. Die Station ist Teil des flächendeckenden Out of Home-Netzes von GLS, das allein in Deutschland bereits aus über 10.000 Möglichkeiten zur Abgabe und Annahme von Paketen besteht. Stetig wird das Netz an GLS Points ausgebaut, während das Kundeninteresse an der Nutzung von Out of Home-Lösungen, also Paketshops und Paketstationen, gleichermaßen steigt.- Autonome Sortierroboter: GLS setzt im nahegelegenen Dortmunder Depot seit kurzem AGV-Systeme (Automated Guided Vehicles) ein, die ohne menschliche Unterstützung Pakete bis zu einem Gewicht von drei Kilogramm eigenständig transportieren. Die Roboter arbeiten im Depot platzsparend und geräuscharm. Durch derartige neue Produktionsmodelle und smarte Prozessplanung gestaltet GLS die Paketabwicklung noch effizienter. Diese neue Art der Paketsortierung spart Ressourcen und hat so auch positive Auswirkungen auf den gesamten Zustellprozess, der in der Dortmunder Innenstadt beispielsweise mit elektrisch betriebenen Cargo-Bikes erfolgt.Dortmund als bewusstes Statement: Wie der Paketdienst die letzte Meile neu denktMoritz Eichhöfer, CEO von GLS Germany sagt: "Mit unserem neuen Premium Paketshop machen wir die Zukunft der Logistik in einem der dichtesten Ballungsgebiete Deutschlands erlebbar - modern, digital und kundenorientiert. Wir schaffen hier in Dortmund ein Umfeld, das Servicequalität und Design miteinander verbindet. Dabei zeigen wir eindrucksvoll, welche neuen Technologien wir erproben und dann auch regelhaft nutzen. Der Shop ist nicht nur ein Ort zum Abholen oder Versenden von Paketen, sondern ein Raum der Begegnung mit der Zukunft, der zeigt, wohin sich unsere Dienstleistung entwickelt."Gero Liebig, Regionalleiter West bei GLS Germany unterstreicht: "Dortmund ist für uns mehr als ein Pilotprojekt, es ist ein Statement. Wir denken die letzte Meile neu: mit smarter Technologie, ganzheitlichen Services und einem klaren Fokus auf Kundenerlebnis und Innovation. Unser Premium Paketshop zeigt, wie Digitalisierung und Verantwortung im Sinne unserer Kunden zusammenwirken. Dass wir dies hier in prominenter Lage tun, macht unsere Vision noch relevanter."Mit dem neuen Standort schlägt der Paketdienst ein weiteres Kapitel in seiner Digitalisierungsstrategie auf: Der Premium Paketshop steht für Effizienz und Komfort sowie für die Vision eines zukunftsfähigen Liefernetzwerks, das Menschen und Technologie verbindet. Hier werden Erkenntnisse gesammelt, die als Vorlage für das globale GLS-Netzwerk dienen sollen.Pressekontakt:Pelle Faust, PressesprecherGLS GermanyE-Mail: presse@gls-germany.comTelefon: +49 6677 646 55 250Original-Content von: GLS Germany GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118262/6151365