Nach dem Crash folgt der Turbo. Ein Mega-Auftrag und ein Kursziel von 5,30 AUD lassen Anleger hoffen - der Turnaround ist wieder in Reichweite.Nach einem Kursrutsch von mehr als 40 Prozent im Oktober meldet sich der australische Anti-Drohnen-Spezialist DroneShield mit einem Paukenschlag zurück. Die Aktie sprang an der Börse Sydney um 8,6 Prozent auf 4,16 Australische Dollar und führte damit den S&P/ASX 200 an. Auslöser war ein Regierungsauftrag im Volumen von 25,3 Millionen Australischen Dollar - Droneshields bislang größter Einzelauftrag aus Lateinamerika. Der Deal wird über einen etablierten Wiederverkäufer abgewickelt, die Lieferungen sind für das vierte Quartal 2025 und das erste …
