Star-Investorin Cathie Wood baut ihre Wette auf den Kryptomarkt weiter aus. Ihr Investmenthaus Ark Invest hat am Montag 238.346 Aktien der Kryptobörse Bullish erworben - ein Paket im Wert von rund 11,98 Millionen US-Dollar. Laut den jüngsten Handelsunterlagen verteilte Ark Invest den Zukauf auf drei ihrer börsengehandelten Fonds. Der ARK Innovation ETF (ARKK) erwarb dabei 164.214 Aktien von Bullish, während der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 49.056 Aktien hinzukaufte. Zudem ergänzte der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) sein …
