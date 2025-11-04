Nach der Rekordrallye an den Börsen warnen Goldman Sachs und Morgan Stanley vor einer nahenden Korrektur von bis zu 20 Prozent. Trotz bullisher Stimmung sehen die Wall-Street-Giganten steigende Risiken ? und raten Anlegern zu Disziplin statt Panik. Nach dem Börsenrausch der vergangenen Monate wächst die Nervosität an den Märkten. Sowohl Goldman Sachs als auch Morgan Stanley rechnen mit einer deutlichen Abkühlung und warnen Anleger vor einer möglichen Korrektur in den kommenden zwei Jahren. Die weltweiten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.