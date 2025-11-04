WATERFORD, Irland, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, hat heute eine neue Analyse veröffentlicht, nachdem das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) eine endgültige Regelung zur Überwachung großer Anbieter von digitalen Geldbörsen und Zahlungs-Apps, die keine Banken sind, verabschiedet hat. Die Vorschrift, die für Unternehmen gilt, die jährlich mehr als 50 Millionen Transaktionen abwickeln, hat erhebliche Auswirkungen auf die Verwaltung und Regulierung von Online-Casino-Zahlungen.

"Die CFPB sendet eine klare Botschaft: Anbieter digitaler Geldbörsen müssen dieselben Verbraucherschutzstandards erfüllen wie Banken", erklärte ein Sprecher von MDC. "Für regulierte Casinos, die auf diese Zahlungskanäle angewiesen sind, bedeutet dies strengere Compliance-Anforderungen, mehr Aufsicht und eine erneute Fokussierung auf Sicherheit."

Laut CFPB wickeln die neu erfassten Unternehmen zusammen jährlich über 13 Milliarden Zahlungen von Verbrauchern ab. Die Behörde hat sich zum Ziel gesetzt, Betrugsfälle zu reduzieren, den Datenschutz zu stärken und den Rechten der Verbraucher bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit digitalen Zahlungs-Apps und Wallets nachzukommen. Dies umfasst viele der Instrumente, die Spieler zur Einzahlung oder Auszahlung auf regulierten Casino-Plattformen verwenden.

"Die Überschneidung zwischen digitalen Geldbörsen und Glücksspielen ist nicht mehr marginal", fügte der Sprecher hinzu. "Die größten Apps sind von zentraler Bedeutung für die Transaktionen der Spieler, insbesondere in Casinos mit niedrigen Einzahlungsbeträgen. Diese Vorschrift macht es für Betreiber unerlässlich, Zahlungspartner nicht nur hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit, bankübliche regulatorische Standards zu erfüllen, zu überprüfen."

Der Kommentar hebt auch einen breiteren Wandel in der Branche hin zu Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) hervor, die durch eine offene Bankinfrastruktur ermöglicht werden. A2A-Transaktionen, die direkte Überweisungen zwischen dem Bankkonto und dem Casino-Konto eines Spielers ermöglichen, werden in den nächsten zwei Jahren weltweit voraussichtlich erheblich zunehmen.

"Dies ist mehr als nur eine politische Neuausrichtung - es ist ein Signal für zukunftssichere Zahlungsstrategien", erklärte MDC. "Betreiber, die sich jetzt auf sichere, überprüfbare Zahlungsabläufe konzentrieren, werden besser positioniert sein, um im Wettbewerb zu bestehen, wenn die Compliance-Anforderungen steigen."

MDC empfiehlt lizenzierten Betreibern und Wallet-Anbietern, die endgültige Regelung der CFPB und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Zahlungsintegration, Datensicherheit und das Vertrauen der Spieler sorgfältig zu prüfen.

Über MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein vertrauenswürdiges globales Portal, das sich für transparente, lizenzierte und den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Online-Casino-Erlebnisse einsetzt. MDC überprüft und empfiehlt Plattformen, die hohe Standards in Bezug auf KYC, verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsmethoden erfüllen.

Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com