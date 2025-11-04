Wien (www.fondscheck.de) - Starmanager Klaus Kaldemorgen übergibt die Verantwortung für den Flaggschifffonds DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) zum Monatsende an Christoph Schmidt, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Mitteilung an Vertriebspartner hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Schmidt agiere bereits seit dem 30. September 2022 als gleichberechtigter Co-Lead-Portfoliomanager des Fonds, ab dem 30. November übernehme er diese Funktion alleine. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de