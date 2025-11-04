Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Evolutif (ISIN LU0284394664/ WKN A0MMD5) strebt, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird, so die Experten von DNCA Investments. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.