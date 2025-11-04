Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Evolutif (ISIN LU0284394664/ WKN A0MMD5) strebt, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird, so die Experten von DNCA Investments. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
