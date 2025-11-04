Die US-Technologiebörse Nasdaq hat den Elektroautohersteller Polestar davor gewarnt, dass der Handel mit Polestar-Aktien dort im kommenden Jahr gestoppt werden könnte. Hintergrund ist der Preisverfall der Polestar-Aktie. Die Vorschriften der Nasdaq sehen einen Aktienpreis von mindestens 1 US-Dollar vor, den Polestar seit Wochen unterschreitet. Im September 2021 hatte Polestar seinen Zusammenschluss mit Gores Guggenheim angekündigt, einem SPAC, also ...

