Alpitronic verstärkt seine Führungsebene. Mit neuen Führungskräften im Service- und Finanzbereich möchten die Bozener Schnelllade-Experten ihre strategische Weiterentwicklung und internationale Expansion vorantreiben. Alpitronic hat zwei wichtige Personalien verkündet: Die Schnellladesäulen-Experten aus Südtirol haben die leitenden Positionen im Service- und im Finanzbereich neu besetzt - mit Mika Kettunen und Alessio La Rosa. Die beiden Personalentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
