München (ots) -Die Gäste:Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD)Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)Sky du Mont (Schauspieler und Autor)Theo Koll (Phoenix)Ulrike Herrmann (taz)Vince Ebert (Physiker und Kabarettist)Drohnenangriffe auf Ukraine und deutsche RüstungshilfeIm Gespräch: der Ukraine-Korrespondent der ARD, Vassili Golod, und der langjährige Botschafter Deutschlands in Moskau, Rüdiger von Fritsch.Abschied von der Leinwand und sein Blick auf die deutsche PolitikIm Studio: der Schauspieler und Autor Sky du Mont.Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, sowie der Physiker und Kabarettist Vince Ebert."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar