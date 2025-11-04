Anzeige
Mehr »
Dienstag, 04.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1T7LU | ISIN: US8725901040 | Ticker-Symbol: TM5
Tradegate
04.11.25 | 15:36
179,00 Euro
+1,42 % +2,50
Branche
Telekom
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
T-MOBILE US INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
T-MOBILE US INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
178,84179,0616:23
178,84179,0616:23
DZ Bank
04.11.2025 15:11 Uhr
294 Leser
Artikel bewerten:
(1)

T-Mobile US feiert ein Rekordwachstum und jagt 70 Mio. potenzielle Kunden!

T-Mobile US feiert ein Rekordwachstum und jagt 70 Mio. potenzielle Kunden!


T-Mobile US untermauert seine Position als führender US-Mobilfunkanbieter mit Rekord-Kundenzuwächsen und einer angehobenen Jahresprognose. Das Wachstum basiert auf der überlegenen 5G-Leistung und der Strategie zur Schließung der "Wahrnehmungslücke" gegenüber den Premium-Konkurrenten. Gleichzeitig muss das Unternehmen die strategische Herausforderung durch Starlinks Kauf von Echostar-Frequenzen meistern, was den bisherigen Partner zum ernstzunehmenden Konkurrenten machen könnte. Mit KI-gestützter Digitalisierung des Kundenerlebnisses, potenziell 70 Mio. wechselwilligen Kunden und einer Glasfaser-Expansion sichert sich T-Mobile US jedoch zusätzliche Wachstumschancen für die Zukunft.

T-Mobile US: der Marktführer im Mobilfunk!

T-Mobile US hat sich in den USA vom einstigen Underdog zu einem der führenden Anbieter entwickelt. Nach der Fusion mit Sprint ist das Unternehmen zu einem Giganten im US-Markt aufgestiegen und betreibt eines der größten und modernsten Mobilfunknetze des Landes. Insbesondere beim 5G-Ausbau hat T-Mobile US eine klare Marktführerschaft beansprucht, die durch die Nutzung eines breiten Spektrums an Frequenzen (Low-, Mid- und High-Band) ermöglicht wird. Das Mid-Band-Spektrum, oft als der "Sweet Spot" für 5G bezeichnet, erlaubt eine überlegene Kombination aus Geschwindigkeit und Reichweite. Der Fokus liegt auf dem sogenannten "Ultra Capacity 5G", das in weiten Teilen der USA verfügbar ist und im Vergleich zu den Netzen der direkten Konkurrenten Verizon und AT&T oft höhere Geschwindigkeiten liefert.





Endlos Turbo Long 158,7705 open end: Basiswert T-Mobile US

DJ2FPV
Quelle: DZ BANK: Geld 04.11. 08:06:58, Brief 04.11. 08:06:58
3,87 EUR3,97 EUR -0,51%Basiswertkurs: 203,27 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 03.11.
Basispreis158,7705 USDKnock-Out-Barriere158,7705 USD
Hebel4,44xAbstand zum Basispreis in %21,89%
Abstand zum Knock-Out in %21,89%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.