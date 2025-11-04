T-Mobile US feiert ein Rekordwachstum und jagt 70 Mio. potenzielle Kunden!

T-Mobile US untermauert seine Position als führender US-Mobilfunkanbieter mit Rekord-Kundenzuwächsen und einer angehobenen Jahresprognose. Das Wachstum basiert auf der überlegenen 5G-Leistung und der Strategie zur Schließung der "Wahrnehmungslücke" gegenüber den Premium-Konkurrenten. Gleichzeitig muss das Unternehmen die strategische Herausforderung durch Starlinks Kauf von Echostar-Frequenzen meistern, was den bisherigen Partner zum ernstzunehmenden Konkurrenten machen könnte. Mit KI-gestützter Digitalisierung des Kundenerlebnisses, potenziell 70 Mio. wechselwilligen Kunden und einer Glasfaser-Expansion sichert sich T-Mobile US jedoch zusätzliche Wachstumschancen für die Zukunft.

T-Mobile US: der Marktführer im Mobilfunk! T-Mobile US hat sich in den USA vom einstigen Underdog zu einem der führenden Anbieter entwickelt. Nach der Fusion mit Sprint ist das Unternehmen zu einem Giganten im US-Markt aufgestiegen und betreibt eines der größten und modernsten Mobilfunknetze des Landes. Insbesondere beim 5G-Ausbau hat T-Mobile US eine klare Marktführerschaft beansprucht, die durch die Nutzung eines breiten Spektrums an Frequenzen (Low-, Mid- und High-Band) ermöglicht wird. Das Mid-Band-Spektrum, oft als der "Sweet Spot" für 5G bezeichnet, erlaubt eine überlegene Kombination aus Geschwindigkeit und Reichweite. Der Fokus liegt auf dem sogenannten "Ultra Capacity 5G", das in weiten Teilen der USA verfügbar ist und im Vergleich zu den Netzen der direkten Konkurrenten Verizon und AT&T oft höhere Geschwindigkeiten liefert.







Endlos Turbo Long 158,7705 open end: Basiswert T-Mobile US DJ2FPV Quelle: DZ BANK: Geld 04.11. 08:06:58, Brief 04.11. 08:06:58 3,87 EUR 3,97 EUR -0,51% Basiswertkurs: 203,27 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 03.11. Basispreis 158,7705 USD Knock-Out-Barriere 158,7705 USD Hebel 4,44x Abstand zum Basispreis in % 21,89% Abstand zum Knock-Out in % 21,89% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

