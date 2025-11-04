Anzeige
Dienstag, 04.11.2025
WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX
Tradegate
04.11.25 | 16:25
169,06 Euro
-6,00 % -10,80
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
PALANTIR TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
169,10169,2216:25
168,80169,0216:25
Markus Weingran
04.11.2025 15:27 Uhr
282 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Michael Burry warnt!: Palantir nach Zahlen im Minus, hims wächst & Dt. Pfandbriefbank

Der "The Big Short" Investor Michael Burry warnt vor einer Blase und geht short bei Palantir und Nvidia. Palantir verliert nach den Zahlen und der DAX ist ebenfalls deutlich im Minus. Braut sich etwas zusammen?Die Aktien des US-Softwareunternehmens Palantir verzeichneten nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal einen Kursrückgang von gut sechs Prozent, nachdem Anleger Gewinne mitgenommen hatten. Dieser Rückgang erfolgte trotz der Meldung hervorragender Quartalsergebnisse: Palantir übertraf die Erwartungen der Analysten im 21. aufeinanderfolgenden Quartal, indem der Umsatz um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar stieg und der Gewinn je Aktie mit 21 Cents über den …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
