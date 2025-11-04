Alibaba hat ein Investitionsprogramm von umgerechnet mehr als 280 Millionen US-Dollar aufgelegt. Das Geld fließt diesmal nicht in die KI-Infrastruktur, sondern in den Aufbau eines landesweiten Netzes Taobao-gebrandeter Convenience-Stores, mit dem der Konzern sein rasant wachsendes Geschäft mit Schnelllieferungen und Sofort-Commerce ausbauen will.Anstatt eigene Filialen zu eröffnen, modernisiert Alibaba bestehende Nachbarschaftsläden - mit digitaler Technik, neuer Markenoptik und effizienter Lieferkette. ...

