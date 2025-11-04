Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 50/25
Sonntag, 07.12.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 ZDF-History
Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot
Deutschland 2012
"ZDF-History: Gesetzlos - Die großen Verbrechen der Nachkriegszeit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 08.12.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.45 The True Story of Sabrina Carpenter
Deutschland 2025
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 11.12.
Bitte Programmänderungen und neue Berginnzeiten beachten:
7.15 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
Täuschung - September bis Dezember 1937
Deutschland 2018
"Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause" um 7.00 Uhr entfällt
7.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten
heute Xpress
8.00 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
Erpressung - Januar bis April 1938
Deutschland 2018
8.45 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
Verrat - Mai bis September 1938
Deutschland 2018
9.30 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
Aggression - Oktober 1938 bis März 1939
Deutschland 2018
10.15 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
Höllenfahrt - April bis August 1939
Deutschland 2018
11.00 ZDF-History
Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers
Deutschland 2019
11.45 ZDF-History
Hiroshima - Chronik einer Tragödie
Deutschland 2020
"ZDF-History: Organisation "Werwolf"- Hitlers letztes Aufgebot" um 12.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6151485
