Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 50/25Sonntag, 07.12.Bitte Programmänderung beachten:5.45 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 2012"ZDF-History: Gesetzlos - Die großen Verbrechen der Nachkriegszeit" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 08.12.Bitte Programmergänzung beachten:6.45 The True Story of Sabrina CarpenterDeutschland 2025(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 11.12.Bitte Programmänderungen und neue Berginnzeiten beachten:7.15 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 2018"Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause" um 7.00 Uhr entfällt7.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.00 Countdown zum Zweiten WeltkriegErpressung - Januar bis April 1938Deutschland 20188.45 Countdown zum Zweiten WeltkriegVerrat - Mai bis September 1938Deutschland 20189.30 Countdown zum Zweiten WeltkriegAggression - Oktober 1938 bis März 1939Deutschland 201810.15 Countdown zum Zweiten WeltkriegHöllenfahrt - April bis August 1939Deutschland 201811.00 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 201911.45 ZDF-HistoryHiroshima - Chronik einer TragödieDeutschland 2020"ZDF-History: Organisation "Werwolf"- Hitlers letztes Aufgebot" um 12.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6151485