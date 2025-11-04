Qingdao (ots) -Unter dem Titel "Bridging Cultures Through Wine - When Yantai Meets Frankfurt" fand am 27. Oktober in Frankfurt am Main ein Wein-Event statt, das Gäste aus China und Deutschland zusammenbrachte, um kulturellen Austausch bei erlesenen Weinen zu feiern.Die Veranstaltung wurde mit einer Videobotschaft von Lyu Bo, Mitglied des Ständigen Ausschusses des CPC-Stadtkomitees Yantai und Leiter*in der Propagandaabteilung, eröffnet.Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann dankte den Veranstaltern für die Einladung. Er betonte, dass Frankfurt zwar weltweit für seinen Apfelwein bekannt sei, zugleich aber auch ein wichtiger Produktions- und Handelsstandort für Wein in Deutschland. Die Stadt heiße Weine aus Yantai herzlich willkommen und freue sich darauf, die Zusammenarbeit mit Yantai künftig in weiteren Bereichen auszubauen.Simo Feser, Vertreter der deutschen Weinbranche, erklärte, er habe zwar bereits viele Fachartikel über chinesische Weine gelesen, dies sei jedoch seine erste Gelegenheit gewesen, sie persönlich zu verkosten - darauf habe er sich sehr gefreut.Fang Xinru, Leiterin für China-Angelegenheiten der Stadt Bingen und selbst Weingutsinhaberin, führte die Gäste durch die Verkostung eines weißen und eines roten Weins aus Yantai. Sie stellte die jeweiligen Rebsorten, Produktionsverfahren, Aromen und weitere Besonderheiten der Weine vor.Es folgte eine Blindverkostung, bei der ein weißer Wein aus Yantai einem deutschen Riesling gegenübergestellt wurde. Die Teilnehmenden waren sich einig: Beide Weine hinterließen trotz unterschiedlicher Geschmacksprofile einen bleibenden Eindruck.Begleitet wurde die Veranstaltung von einer Fotoausstellung, die die landschaftliche Schönheit Yantais zeigte und den Besuchern einen tieferen Einblick in die chinesische Küstenstadt vermittelte.Durch dieses Wein-Tasting vertieften Yantai und Frankfurt ihr gegenseitiges Verständnis und legten eine solide Grundlage für künftige Kooperationen in Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Handel.Kontakt:Shao DantongTel.: 18801177606Original-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135190/6151478