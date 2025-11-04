Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS will gemeinsam mit Partnern eine neue Zellarchitektur mit reduziertem Elektrolytanteil und angepasster Festkörperchemie entwickeln. Im Fokus stehen dabei Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien. Die Projekte AnSiLiS, gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie TALISSMAN ("Technologies for Advanced Lithium-Sulfur batteries towards Safe and Sustainable ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net