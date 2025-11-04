Die Weihnachtswerbespots von Coca-Cola sind legendär - zumindest waren sie das. Trotz heftiger Kritik im Vorjahr setzt der Getränkekonzern erneut auf KI. Auch in diesem Jahr setzt Coca-Cola wieder auf einen KI-generierten Weihnachtswerbespot. Wie das Wall Street Journal berichtet, lässt sich die Produktion dadurch deutlich schneller und kostengünstiger umsetzen. Das Ergebnis kann allerdings nicht mit den legendären Werbekampagnen vergangener Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
