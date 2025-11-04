Die Weihnachtswerbespots von Coca-Cola sind legendär - zumindest waren sie das. Trotz heftiger Kritik im Vorjahr setzt der Getränkekonzern erneut auf KI. Auch in diesem Jahr setzt Coca-Cola wieder auf einen KI-generierten Weihnachtswerbespot. Wie das Wall Street Journal berichtet, lässt sich die Produktion dadurch deutlich schneller und kostengünstiger umsetzen. Das Ergebnis kann allerdings nicht mit den legendären Werbekampagnen vergangener Jahre ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.