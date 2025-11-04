Ferrari steigert Absatz und Gewinn im dritten Quartal trotz schwacher Märkte in China und den USA. Der Luxusautohersteller bestätigt seine Jahresziele.Ferrari hat im dritten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als von Analysten erwartet und damit seine Jahresprognose bestätigt. Der italienische Luxussportwagenbauer verkaufte 3.401 Autos - 18 mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten von FactSet hatten mit 3.376 Einheiten gerechnet. Umsatz und Gewinn steigen Ferrari steigerte den Quartalsumsatz um 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte auf 382 Millionen Euro zu, nach 375 Millionen Euro im Vorjahr. Pro Aktie verdiente das Unternehmen 2,14 Euro, verglichen mit 2,08 Euro im …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.