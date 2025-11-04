© Foto: Ferrari/Cover Images - Ferrari/Cover ImagesFerrari steigert Absatz und Gewinn im dritten Quartal trotz schwacher Märkte in China und den USA. Der Luxusautohersteller bestätigt seine Jahresziele.Ferrari hat im dritten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als von Analysten erwartet und damit seine Jahresprognose bestätigt. Der italienische Luxussportwagenbauer verkaufte 3.401 Autos - 18 mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten von FactSet hatten mit 3.376 Einheiten gerechnet. Umsatz und Gewinn steigen Ferrari steigerte den Quartalsumsatz um 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte auf 382 Millionen Euro zu, nach 375 Millionen Euro im Vorjahr. Pro Aktie verdiente das Unternehmen 2,14 Euro, verglichen mit 2,08 Euro im …Den vollständigen Artikel lesen ...
