Flugzeugbauer Boeing muss erneut eine negative Nachricht verdauen: Dutzende 737 Max-Maschinen sind in einen mutmaßlichen Betrugsfall verwickelt. Das FBI beschuldigt einen Investor aus Miami und seine Firma 777 Partners, sich auf betrügerische Weise Millionen von Dollar für den Kauf der Flugzeuge erschlichen zu haben. Joshua Wander, Mitbegründer der in Miami ansässigen Investmentfirma '777 Partners', ist wegen Betrugs auf Bundesebene angeklagt worden. Er soll in großem Umfang Finanzunterlagen manipuliert ...

