Krypto-Markt am Scheideweg: Diese Faktoren entscheiden über Boom oder Crash

Während der Krypto-Markt zwischen Zinssenkung und Sorgen um weitere Reduktionen taumelt, deuten die kommenden Entwicklungen auf eine deutlich bessere Zeit hin. Ob die Kryptoindustrie vor einer weiteren Abkühlung steht oder sich jetzt ein guter Kaufzeitpunkt mit günstigeren Kursen bietet, hängt von mehreren entscheidenden Faktoren ab. Die aktuellen makroökonomischen Entwicklungen und geopolitischen Spannungen setzen den Markt unter Druck, während gleichzeitig positive Signale aus der Politik und technische Innovationen für Optimismus sorgen.

Makroökonomische Belastungen drücken auf Kryptowährungen

Der Krypto-Markt wird derzeit primär von einer Reihe von makroökonomischen Faktoren belastet. Einer der wichtigsten Faktoren stellt dabei die Geldpolitik durch die Fed dar. Nachdem die Zinsen zuletzt Ende Oktober erneut um 25 Basispunkte gesenkt wurden, haben die Notenbanker signalisiert, dass es keine Gewissheit für eine weitere Reduktion im Dezember gibt. Dadurch haben die Risikoanlagen wie Kryptowährungen an Schwung verloren, während andere Assets wie der US-Dollar und Anleihen tendenziell bevorzugt werden.

Aber auch geopolitische Spannungen wie im Ukrainekrieg und die verstärkte militärische Präsenz der USA in der Region um Venezuela und die Karibik sowie die ausweichenden Äußerungen Trumps über einen möglichen Krieg haben ebenfalls für Belastungen gesorgt. Andererseits hatten unter anderem Verantwortliche aus Hongkong nun bekannt gegeben, dass sie die Restriktionen gegenüber Kryptos weiter abbauen wollen. Ebenso will Nigel Farage für Großbritannien den Bitcoin-Boom besser nutzen.

Positive Aussichten für das vierte Quartal

Ein wichtiger Faktor dürfte das Streben der Vereinigten Staaten sein, zum führenden Standort der Kryptoindustrie zu werden. So äußerte Trump heute, dass sich "gerade jetzt" China auch "sehr groß" in Bitcoin und Kryptowährungen engagiert, er jedoch dafür Sorge tragen will, dass die USA die Nummer 1 bleiben. Somit ist mit förderlichen Regulierungen und mehr zu rechnen wie der strategischen Krypto-Reserve. Darüber hinaus wird das Quantitative Tightening von der Fed ab dem 1. Dezember eingestellt, was ebenfalls für mehr Liquidität in den Märkten sorgt.

Mittlerweile hat die 180-Tage-Bitcoin-Volatilität ein historisches Tief erreicht, was meist vor stärkeren Ausbrüchen beobachtet wird. Der Krypto-Experte Tom Lee geht davon aus, dass Bitcoin nach der größten Liquidation in der Geschichte der Kryptowährungen in diesem Jahr noch immer auf 150.000 bis 200.000 USD steigen kann. Zudem expandieren viele Sektoren wie Privacy-Coins und Tokenisierung, was zum langfristigen Wachstum beiträgt.

Bitcoin Hyper Presale als Katalysator für neue Rally

Ein Faktor, welcher sich bullisch auf die Kryptoindustrie auswirken kann, ist die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper. Denn mit ihr soll BTC einen Wandel von einem reinen Wertspeicher hin zu einem aktiv genutzten Vermögenswert vollziehen, was vor allem durch die Optimierung der Skalierbarkeit erreicht wird. Dafür nutzt Bitcoin Hyper die SVM (Solana Virtual Machine) als App-Layer, welche Transaktionen für unter 1 Cent und in weniger als 1 Sekunde abwickeln kann. Darüber hinaus wird die Bandbreite theoretisch unendlich erhöht, sodass verschiedene Kryptosektoren von dem Ökosystem abgedeckt werden können.

Aktuell wird das Projekt noch mit weniger als 300 Mio. USD bewertet, wobei schon 1 % der Bitcoin-Liquidität zu mehr als 22 Mrd. USD führen würde. Daher wollten sich viele die Chance auch nicht entgehen lassen und haben bereits HYPER-Coins, die für die Gebühren benötigt werden, für umgerechnet mehr als 25,68 Mio. USD gekauft. Dank der Nutzung der SVM-Tools fällt Entwicklern die Adoption besonders leicht, wobei Solana eine der größten Entwickler-Communitys zählt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.