Ethereum in der Krise: Droht ein Absturz auf 3.000 US-Dollar?

Ethereum bleibt weiter unter Druck und konnte sich trotz technischer Gegenbewegungen nicht nachhaltig stabilisieren. Nach mehreren schwachen Tagen steht der Kurs aktuell bei rund 3.560 US-Dollar. Laut jüngster Marktanalyse von mehreren Krypto-Analysten zeigt sich das gleiche Bild wie bei Bitcoin: bullische Divergenzen auf dem RSI, aber keine bestätigten Ausbrüche nach oben. Die entscheidende Zone liegt bei rund 3.750 US-Dollar, und erst ein 8-Stunden-Close oberhalb dieser Marke würde das Chartbild wieder leicht aufhellen.

Kritische Unterstützungszonen im Fokus

Wird die Unterstützung bei 3.540 US-Dollar auf Tagesbasis unterschritten, könnte es schnell Richtung 3.380 US-Dollar gehen. Bricht auch dieser Bereich, wäre ein Test der psychologisch wichtigen Marke bei 3.000 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Viele Stopps liegen knapp darunter, was kurzfristig für einen sogenannten Wick sorgen könnte, also einen schnellen Ausverkauf mit anschließender Gegenbewegung.

Gleichzeitig bildet sich auf dem 4-Stunden-Chart eine deutliche bullische Divergenz, die allerdings erst dann Wirkung zeigt, wenn Ethereum wieder oberhalb von 3.700 US-Dollar schließt. Ohne diesen Bestätigungsschritt bleibt das Szenario fragil. Im aktuellen Umfeld spielen Makrofaktoren weiterhin eine entscheidende Rolle, da Zinssignale der US-Notenbank, geopolitische Spannungen und der allgemeine Rückzug institutioneller Liquidität den Markt belasten.

Bitcoin-Abhängigkeit schwächt Ethereum-Performance

Solange Bitcoin unter 108.000 US-Dollar notiert, dürfte Ethereum kaum eigene Stärke entwickeln. Die Bitcoin-Dominanz steigt, was zeigt, dass Kapital eher in den "sicheren" Coin fließt. Das führt dazu, dass Ethereum und die meisten Altcoins überproportional verlieren, wenn BTC fällt. Ein kurzfristiger Umschwung könnte erst einsetzen, wenn Bitcoin eine nachhaltige Erholung startet, typischerweise das Startsignal für eine mögliche Altcoin Season.

Viele Trader rechnen in diesem Umfeld eher mit kurzfristigen Trades als mit langfristigen Positionen. Die meisten technischen Signale bleiben neutral bis bärisch, und ohne frisches Kapital bleibt die Marktstruktur schwach. Für Ethereum bedeutet das: Erst oberhalb von 3.750 US-Dollar würde sich das Bild verbessern. Unterhalb von 3.500 US-Dollar hingegen droht ein weiterer Rückgang bis 3.000 US-Dollar.

Best Wallet Presale als Alternative für Trader

Die smarte Web3-Wallet hat in kurzer Zeit über 16,7 Millionen US-Dollar eingesammelt und zählt bereits mehr als 250.000 aktive Nutzer pro Monat. Best Wallet vereint Funktionen, die viele Nutzer bisher auf mehrere Apps verteilt hatten: Trading, Staking und Portfoliomanagement in einer einzigen Anwendung. Dank Integration mit über 330 Dezentralen Börsen und 30 Cross-Chain-Bridges ermöglicht die Wallet besonders günstige Transaktionen.

Der laufende Vorverkauf von Best Wallet Token ($BEST) endet in 24 Tagen und bietet die finale Gelegenheit, den BEST Token zum günstigsten Preis zu sichern. Der Token bildet das Herzstück des gesamten Ökosystems und bietet Zugang zu Features wie Gas-freien Transaktionen, erhöhten Staking-Yields und exklusiven Early-Access-Möglichkeiten. Best Wallet ist bereits in den App-Stores von Google Play und Apple verfügbar und gilt als eine der sichersten Non-Custodial-Wallets mit Zertifizierung von CertiK und WalletConnect.

Direkt zur Best Wallet Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.