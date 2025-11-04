NEAR Protocol: Analysten sehen trotz Kursrückgang günstige Einstiegschance

Der Kurs von NEAR befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase und ist zuletzt unter eine wichtige Support-Zone gefallen. Trotz dieser Schwäche ist das Interesse an dem Projekt hoch, denn Analysten wie Michaël van de Poppe sehen gerade jetzt eine Einstiegschance. Grund dafür sind vielversprechende Fundamentaldaten, neue Entwicklungen im Ökosystem und technische Signale, die auf eine Trendwende hindeuten.

NEAR fällt unter wichtigen Support

Die Kryptowährung vom NEAR Protocol gibt es bereits seit 2020. Ihren mit Abstand größten Hype erlebte sie im Bullenmarkt 2021/2022, als der Kurs auf ein Allzeithoch von über 20 $ stieg. Im aktuellen Marktzyklus ist die Nachfrage nach dem Coin jedoch nicht mehr so groß: Das bisherige Jahreshoch liegt lediglich bei etwas über 8 $.

Seit März trendete der Coin in einer Konsolidierungsrange zwischen 2 $ und 3,5 $. Dabei fungierte die 2-$-Marke mehrfach als wichtiger Support. Durch die jüngste Negativität im Kryptomarkt ist NEAR nun jedoch auch unter das letzte Unterstützungsniveau gefallen und notiert aktuell bei 1,89 $. Umso bemerkenswerter ist es, dass viele Analysten weiterhin Potenzial in dem Projekt sehen und eine Rallye in den kommenden Wochen für realistisch halten.

Michaël van de Poppe erwartet bullischen Trendwechsel

Einer der renommiertesten Analysten, der diese Auffassung vertritt, ist Michaël van de Poppe. Ihm zufolge gehören Projekte, die Krypto und KI kombinieren, zu den vielversprechendsten überhaupt. Er sieht NEAR als eines der stärksten Krypto-KI-Ökosysteme, und derzeit biete sich seiner Meinung nach ein sehr günstiger Einstieg. Schließlich tradet der Coin nahe seines Zyklustiefs.

Gleichzeitig steht der MACD-Indikator laut van de Poppe kurz davor, nach oben auszubrechen. Das gab es zuletzt im Altcoin-Run im vierten Quartal 2023. Positiv für die Zukunft könnten auch Entwicklungen wie die folgende wirken: Das an der NASDAQ gelistete Unternehmen Ocean hat gerade weitere 120 Millionen $ eingesammelt, um eine NEAR-Token-Treasury-Firma zu launchen. Gleichzeitig hat der Coin am 30. Oktober sein erstes "Inflation Halving" erlebt, wodurch die jährlichen Emissionen von 5 % auf 2,5 % gesenkt wurden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.