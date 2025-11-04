DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen an Wall Street - Palantir unter Druck

DOW JONES--Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag kurz nach der Eröffnung. Diese fallen vor allem im Technologie-Sektor kräftig aus. Die Kurse bewegen sich jedoch weiter auf Rekordniveaus. Die hohen Bewertungen und widersprüchliche Aussagen von US-Notenbankern zu weiteren Zinssenkungen verunsichern Anleger, wie es heißt. Dazu gesellt sich der Haushaltsstreit. Sollte er am Dienstag nicht beigelegt werden, würde der "Shutdown", die Schließung von Regierungseinrichtungen, den während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump erreichten Rekord von 35 Tagen brechen.

Der Dow-Jones-Index reduziert sich kurz nach der Eröfnung um 0,8 Prozent auf 46.950 Punkte. Der S&P-500 gibt um 1,1 Prozent nach und der Nasdaq-Composite fällt um 1,5 Prozent. Auf den Technologiewerten lastet vor allem das Minus der Palantir-Aktie von 9,2 Prozent. Das Datenanalyse-Unternehmen hat eigentlich gute Geschäftszahlen vorgelegt, gleichwohl fühlten sich Anleger wohl zu Gewinnmitnahmen in der rasant gestiegenen Aktie veranlasst.

Jefferies verweist auf die extrem hohe Bewertung, die das Unternehmen anfällig für Rückgang der Marktstimmung bei Aktien aus dem KI-Bereich mache. Palantir werde nun mit dem 83-fachen der für 2026 geschätzten Umsatzerlöse gehandelt, so die Analysten. Selbst in einem bullischen Szenario müsse die Aktie mit dem 27-fachen der für 2028 geschätzten Umsatzerlöse gehandelt werden, um ihren aktuellen Preis zu rechtfertigen. Die Aktien anderer KI-Wetten wie Nvidia (-2,8%) oder Advanced Micro Devices (-4,2%) werden ebenfalls verkauft. Advanced Micro Devices legt nach Börsenschluss Geschäftszahlen vor.

Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Pfizer (-0,2%) aufgenommen. Der Pharma-Konzern hat einen Gewinnrückgang verzeichnet, weil die Nachfrage nach Covid-Impfungen und -Therapien nachließ. Umsatz und Gewinn lagen gleichwohl über den Analystenschätzungen. Spotify hat überraschend gute Zahlen vorgelegt. Für die Aktie geht es dennoch um 4,5 Prozent nach unten.

Bei Uber (-8,8%) missfällt Beobachtern zufolge das operative Ergebnis. Umsatz und Ergebnis je Aktie waren höher als erwartet, doch profitierte der Fahrdienstvermittler von Steuergutschriften und Aktieninvestitionen.

Tesla-Aktien fallen um 4,2 Prozent, nachdem ein Großaktionär das 1 Billion Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk abgelehnt hat.

Die Verunsicherung der Anleger verschafft dem Anleihemarkt etwas Zulauf, wo ansonsten die am Mittwoch anstehende Quartalsrefundierung im Blick steht. Die Zehnjahresrendite sinkt um rund einen Basispunkt auf 4,09 Prozent.

Der Dollar zeigt sich gut behauptet; für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Hier stützten nachlassende Zinssenkungserwartungen, so Händler.

Der Ölpreis tendiert schwach. Die Entscheidung der Gruppe Opec+ gegen eine Ausweitung der Fördermenge im ersten Quartal werde als Eingeständnis eines Überangebots interpretiert, sagen Marktbeobachter.

Der etwas festere Dollar und Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember lasten derweil auf dem Goldpreis. Die Feinunze zeigt sich leichter und rutscht wieder deutlicher unter die Marke von 4.000 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.949,90 -0,8% -386,78 +11,3% S&P-500 6.776,03 -1,1% -75,94 +16,5% NASDAQ Comp 23.482,39 -1,5% -352,34 +23,4% NASDAQ 100 25.597,33 -1,4% -375,61 +23,6% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 1,1479 -0,4% 1,1521 1,1524 +11,2% EUR/JPY 176,18 -0,8% 177,66 177,63 +9,0% EUR/CHF 0,9294 -0,1% 0,9308 0,9306 -0,8% EUR/GBP 0,8801 +0,4% 0,8770 0,8767 +5,9% USD/JPY 153,47 -0,5% 154,21 154,14 -2,0% GBP/USD 1,3042 -0,7% 1,3137 1,3145 +5,0% USD/CNY 7,0918 -0,1% 7,1005 7,1023 -1,5% USD/CNH 7,1320 +0,1% 7,1265 7,1285 -2,8% AUS/USD 0,6487 -0,8% 0,6537 0,6529 +5,7% Bitcoin/USD 103.510,45 -2,8% 106.469,45 108.764,80 +12,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,40 61,05 -1,1% -0,65 -15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.944,89 3.997,82 -1,3% -52,93 +52,5% Silber 47,27 48,13 -1,8% -0,86 +66,5% Platin 1.342,79 1.362,68 -1,5% -19,89 +55,6% Kupfer 4,96 5,07 -2,1% -0,11 +20,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

