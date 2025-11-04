Die Skoda Group hat mit dem Verkehrsunternehmen der tschechischen Stadt Ãšstí nad Labem einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 30 neuen Gelenk-Oberleitungsbussen unterzeichnet. Der Vertrag umfasst auch die Lieferung von sechs Ladestationen. Ãšstí nad Labem soll laut der Skoda Group über eines der jüngsten Trolleybus-Netze der Tschechischen Republik verfügen. Dieses wurde erst 1988 in Betrieb genommen. In den über 3,5 Jahrzehnten habe sich ...

