GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert hat, gab heute den offiziellen Start der leistungsstarken, universellen 32-Bit-Mikrocontroller-Serie GD32F503/505 bekannt. Diese Serie bedeutet eine wesentliche Stärkung des Produktportfolios auf Basis des Arm Cortex-M33-Kerns. Die Serie, die auf der Arm v8-M-Architektur aufbaut, arbeitet mit einer Frequenz von 280 MHz und bietet flexible Speicherkonfigurationen und integrierte Sicherheitsfunktionen. Sie eignet sich für verschiedenste Anwendungen, darunter digitale Stromversorgungen, Industrieautomatisierung, Motorsteuerung, Roboterstaubsauger, BMS, menschenähnliche Roboter und mehr. Die MCUs der Serie GD32F503/505 sind jetzt als Testboards verfügbar, Entwicklungsboards sind auf Nachfrage erhältlich. Die Serienproduktion soll im Dezember beginnen.

Höhere Frequenz für überlegene Leistung

Die Chips der Serie GD32F503/505 nutzen den leistungsstarken Arm Cortex-M33-Kern. Der GD32F505 arbeitet mit einer Frequenz von 280 MHz, der GD32F503 mit 252 MHz. Diese Chips, die auf der Arm v8-M-Architektur basieren, besitzen einen fortschrittlichen DSP-Hardware-Accelerator und eine Gleitkommaeinheit (Floating-Point Unit, FPU) mit einfacher Genauigkeit. Die GD32F503/505-Serie erreicht bis zu 4,10 CoreMark/MHz und 1,51 DMIPS/MHz und bietet damit eine außergewöhnliche Leistung.

Die Serie besitzt bis zu 1024 KB Flash-Speicher und 192 KB SRAM. Benutzer können per Scatter Loading flexibel Code-Flash, Data-Flash und SRAM je nach ihren spezifischen Anwendungsszenarien zuweisen.

Leistungsstarke Peripheriegeräte und industrielle Zuverlässigkeit

Die GD32F503/505-Serie besitzt umfangreiche Peripheriegeräte, darunter drei ADCs mit einer Abtastrate von 3 Megasamples pro Sekunde (bis zu 25 Kanäle), einen schnellen Komparator, einen DAC und umfangreiche Konnektivität (3x SPI, 2x I2S/I2C, 3x USART, 2x UART/CAN-FD, 1x USBFS). Das robuste Zeitsystem mit mehreren universellen, grundlegenden und fortschrittlichen PWM-Timern ermöglicht eine präzise Wellenformsteuerung und Schutz für digitale Leistungs- und Motorsteuerung.

Die GD32F503/505-Serie zeichnet sich durch einen Betriebsbereich von 2,6 V bis 3,6 V aus und hält industriellen Temperaturen stand (-40 °C bis +105 °C). Sie besitzt drei Stromsparmodi für maximale Energieeffizienz.

Die GD32F503/505-Serie ist auf hohe elektromagnetische Verträglichkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren in industriellen Umgebungen aus. Sie bietet einen soliden ESD-Schutz (8 kV Kontakt/15 kV Luft) und außergewöhnliche HBM/CDM-Immunität (4 kV/1 kV). Damit geht ihre Zuverlässigkeit über die Standardanforderungen für raue Industrie- und Anwendungsumgebungen hinaus.

Aktive Verteidigung für Gerätesicherheit

Die MCUs der Serie GD32F503/505 besitzen eine Sicherheitsarchitektur auf Chip-Ebene mit Secure Boot Firmware Update (SBSFU). Verstärkt wird dies durch eine Hardware-Sicherheits-Engine (SHA-256, AES-128/256, TRNG), UID und sicheren Speicher, was Schutz auf mehreren Ebenen für Codeintegrität, Authentifizierung und Geräte-Lebenszyklus-Management bietet.

Die GD32F503/505-Serie besitzt einen mehrschichtigen Hardware-Sicherheitsmechanismus mit Watchdogs, Strom- und Taktüberwachung sowie Hardware-CRC, um Systemzuverlässigkeit und Datenintegrität sicherzustellen. Sie wird durch eine gemäß IEC 61508 SIL 2/SIL 3 zertifizierte Software Test Library und ein vollständiges Sicherheitspaket einschließlich Sicherheitshandbuch, FMEDA-Bericht und Selbsttestbibliothek unterstützt, um die funktionalen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Umfangreiche Unterstützung für das Ökosystem

Die GD32F503/505-Serie ist in verschiedenen kompakten Gehäuseoptionen erhältlich, darunter LQFP100/64/48, QFN64/48 und BGA64. Die vollständige Dokumentation, Softwarebibliotheken, Tools und Entwicklungsboards mit Beispielcode finden Sie auf der offiziellen Website. Die Serie wird durch das Ökosystem von GigaDevice unterstützt, einschließlich des kostenlosen GD32 Embedded Builder IDE, GD-LINK Debugger und All-In-One Programmer, sowie von führenden Drittanbieter-Tools wie Arm KEIL, IAR und SEGGER. Testboards sind über autorisierte Händler erhältlich.

