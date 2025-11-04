Versorger im Chart-Check: Zwei überzeugende Chartmuster!



Werbung







Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem STOXX® Europe 600 Utilities Index. Der "defensive Play", der bereits in unserem Jahresausblick thematisiert wurde, scheint sich nun allmählich auszuspielen. Der europäische Versorger-Index verzeichnet im Monat Oktober ein Kursplus von etwa 7 Prozent und erreicht somit ein Jahresplus von etwa 25 Prozent. Jörg Scherer im heutigen Video auf eine langfristige untere Umkehrformation sowie auf Anschlusspotenziale und wichtige Unterstützungsmarken zur Absicherung eingehen.



HSBC Daily Trading TV vom 04.11.2025: Zwei überzeugende Chartmuster!









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









