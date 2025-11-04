© Foto: Jens Büttner/dpa

Für das dritte Quartal meldet Nordex ein Umsatzplus von zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Das EBITDA verdoppelt sich fast auf 135,9 Millionen Euro. Die Aktie dreht ins Plus.Der freie Cashflow liegt bei 149 Millionen Euro. Es gibt einen Auftragseingang von 2,35 Milliarden Euro. Damit erhöht Nordex mit der Prognose die Zahlenfür 2025. Erwartet wird nun eine EBITDA-Marge von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent. Bisher lag diese Schätzung bei 5,0 Prozent bis 7,0 Prozent. Im dritten Quartal gab es eine Marge von 8 Prozent. Ein starkes viertes Quartal, wie es erwartet wird, könnte zudem den Weg für ein gutes Jahr 2026 ebnen. Traditionell ist das Schlussquartal das stärkste Monatsviertel bei Nordex. …