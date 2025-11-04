Der Jungmakler Award 2025 ist zu Ende. Lennard Schwarzer konnte sich den Platz ganz oben sichern. Sein Geschäftsmodell: Beratung für junge Menschen in Kombination mit Vereinssponsoring. Was es damit auf sich hat und wie er in die Maklerbranche gekommen ist, erklärt er AssCompact im Interview. Interview mit Lennard Schwarzer, Gründer und Geschäftsführer von LS Finanzmakler und Platz 1 beim Jungmakler Award 2025Hi, Lennard, wie hast du denn den Weg in die Maklerschaft gefunden? Versicherungen waren ...

