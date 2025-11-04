DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,9 *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe September 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Reposatz PROGNOSE: k.A. zuvor: 1,75% *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,1 1. Veröff.: 47,1 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,8 1. Veröff.: 46,8 zuvor: 48,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 51,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 52,0 *** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 51,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 50,8 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj *** 11:00 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Fireside Chat 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +22.000 zuvor: -32.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 54,2 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,0 *** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Global Economy Lecture *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q *** - US/Bank of America Corp, Investorentag - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q - NL/KPN NV, Strategie-Update - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober ===

