WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker-Symbol: 82W
Tradegate
04.11.25 | 19:18
38,560 Euro
+0,08 % +0,030
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
HIMS & HERS HEALTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HIMS & HERS HEALTH INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
38,38038,52019:19
38,39038,52019:19
XTB
04.11.2025 17:37 Uhr
268 Leser
Hims & Hers Aktie - Telemedizin mit Potenzial: Jetzt Aktien kaufen?

Die Hims - Hers Aktie steht wieder im Rampenlicht. Nach starken Umsätzen, einer angehobenen Jahresprognose und Gesprächen mit Novo Nordisk über den Verkauf von Wegovy-Spritzen könnte sich das Unternehmen als einer der spannendsten Player im Telemedizin- und Gesundheitsmarkt positionieren. Doch die Frage bleibt: Sollte man jetzt Hims - Hers Aktien kaufen oder auf Klarheit im Novo-Deal warten?

