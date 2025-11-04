Die Monopolkommission fordert in einem neuen Gutachten, dass das System der Strompreise und bei der Ladeinfrastruktur reformiert werden müsste. Die Wettbewerbsberater sehen aber auch Fortschritte. Für das Gutachten, dass die Monopolkommission am Dienstag an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) übergeben hat, haben sich die Ökonomen und Juristen des Gremiums vor allem mit der Frage befasst, wie die Energiewende in Deutschland möglichst effizient ...

