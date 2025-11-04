© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP PhotoPalantir stürzt ab, Michael Burry geht short, Banker warnen: Der Bullenmarkt steht vor seiner Reifeprüfung.Die weltweite Aktienrallye hat eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem wachsende Bewertungsängste Investoren verunsicherten. Besonders im Fokus stand Palantir, dessen Aktie trotz höherer Umsatzprognose zur US-Börseneröffnung mehr als sieben Prozent verlor. Auch Nvidia und Tesla gerieten unter Druck, während der S&P 500 um über ein Prozent fiel. Parallel warnten mehrere Wall-Street-Schwergewichte vor überzogenen Bewertungen. Goldman-Sachs-Chef David Solomon und Morgan-Stanley-CEO Ted Pick erklärten auf dem Global Financial Leaders' Investment Summit in Hongkong, Anleger sollten in den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE