Die Kurse im Krypto-Sektor stehen aktuell massiv unter Druck. Doch während Bitcoin und Ethereum fallen, könnte diese Kryptowährung einer aktuellen Analystenprognose zufolge massives Kurspotenzial bieten. In den vergangenen Wochen haben Kryptowährungen stark an Wert verloren. Das betrifft nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern unter anderem auch XRP. Viele Anleger, die auf eine kräftige Erholung zum Jahresende gehofft hatten, sind deswegen enttäuscht ...

