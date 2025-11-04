Zu den laufenden Empfehlungen im exklusiven Rohstoff Anleger Club gehört auch die Aktie des Kupferproduzenten Taseko Mines. Sie hat Anlegern seit der erstmaligen Empfehlung im Jahr 2023 eine satte Rendite von +200% beschert. Das spricht für weiter steigende Kurse: Ein Kupferproduzent mit großem Potenzial Eine weitere Perle im RAC-Vermögensdepot ist die Aktie von Taseko Mines. Rohstoffexpertin und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus lag auch bei diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de