Zu den laufenden Empfehlungen im exklusiven Rohstoff Anleger Club gehört auch die Aktie des Kupferproduzenten Taseko Mines. Sie hat Anlegern seit der erstmaligen Empfehlung im Jahr 2023 eine satte Rendite von +200% beschert. Das spricht für weiter steigende Kurse: Ein Kupferproduzent mit großem Potenzial Eine weitere Perle im RAC-Vermögensdepot ist die Aktie von Taseko Mines. Rohstoffexpertin und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus lag auch bei diesem ...

