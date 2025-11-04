© Foto: DALL-E

Explodierende Schulden, weltweite Zölle und Gefährdung der Fed-Unabhängigkeit - viele prophezeiten einen Vertrauensverlust in die USA. Doch die Anleger belehren sie eines Besseren: Die USA bleiben Anker des Finanzystems.Seit Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, warnen Ökonomen und Investoren immer wieder vor einem drohenden Vertrauensverlust in die USA. Ausufernde Zölle, Steuersenkungen ohne Finanzierung, wachsende Defizite und politische Attacken auf die Notenbank - all das klang für viele nach einem Rezept für Kapitalflucht. "Sell America", lautete die Parole an der Wall Street. Doch das Gegenteil ist eingetreten: Investoren kaufen US-Staatsanleihen wie selten zuvor. Der Markt …