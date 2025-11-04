Der Dax hat am Dienstag in einem insgesamt schwächeren Börsenumfeld seinen freundlichen Wochenauftakt nicht bestätigt. Sorgen vor zu hohen Bewertungen vor allem im US-Technologiesektor ließen Anleger weltweit vorsichtiger werden.Am Nachmittag grenzte der deutsche Leitindex seine Verluste etwas ein und folgte dem Muster der Wall Street. Es gelang ihm aber nicht, die Marke von 24.000 Punkten zurückzuerobern. So verbuchte er zum Handelsende ein Minus von 0,76 Prozent auf 23.949,11 Zähler."An der Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
