Die US-Aktienmärkte erlebten einen deutlichen Rückschlag, nachdem die Quartalszahlen von Palantir Technologies Inc. einen Ausverkauf bei den KI-Titeln auslösten. Trotz übertroffener Umsatzschätzungen und einer angehobenen Jahresprognose sank die Aktie stark. Die Kursverluste wurden zusätzlich durch eine Welle von Warnungen von Wall-Street-CEOs verstärkt, die den überhitzten Markt vor einer bevorstehenden Korrektur sehen.Die Gier frisst die ...

