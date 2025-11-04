Anzeige / Werbung

Palantir Aktienanalyse 2025: Traumzahlen, Albtraum-Bewertung - kaufen oder abwarten?

Kaum ein Unternehmen steht so sehr an der Schnittstelle von Datenanalyse, Künstlicher Intelligenz und wirtschaftlichem Erfolg wie Palantir Technologies. Gegründet 2003 von Peter Thiel, Alex Karp und weiteren Tech-Pionieren, startete Palantir als Nischenanbieter für Datenintegrationssoftware, die vor allem von US-Geheimdiensten genutzt wurde. Mit Plattformen wie Gotham und Foundry gelang der Übergang in die Privatwirtschaft, besonders in Finanzen, Gesundheitswesen, Energie und Fertigung. Der Börsengang 2020 brachte eine Bewertung von rund 21 Milliarden US-Dollar, und seither profitierte das Unternehmen vom wachsenden Bedarf an datengetriebenen Entscheidungswerkzeugen, insbesondere durch die zunehmende Relevanz von Künstlicher Intelligenz.

Seit 2023 erlebt Palantir eine Phase außergewöhnlicher Dynamik: Die Einführung der Artificial Intelligence Platform (AIP) verbindet Dateninfrastruktur nahtlos mit generativer KI und treibt das Umsatzwachstum, das im Jahr 2025 erstmals die Marke von einer Milliarde US-Dollar pro Quartal überschritt. Trotz starker Zahlen signalisiert die hohe Bewertung der Aktie weiterhin Vorsicht. Heute analysieren wir im Video, welche Quartalsdaten genau gemeldet wurden, wie die Aktie darauf reagiert hat und welche Chancen sowie Risiken sich aktuell im Chartbild ergeben - visualisiert mit dem Freestoxx-Tool.

