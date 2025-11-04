Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Nach dem stärksten Monatsgewinn seit fast 25 Jahren - angetrieben durch den Mega-Deal mit OpenAI - muss das Unternehmen mit der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am Dienstag beweisen, dass es ein zentraler Nutznießer des KI-Ausgaben-Booms ist. Die massive Kursrallye hat die Bewertung auf ein historisch hohes Niveau getrieben, was den Druck auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
