Tech-Aktien stehen gerade unter Druck, doch das könnten ideale Kaufchancen für mutige Investoren sein. Zumindest die Analysten sind optimistisch und sehen bei diesen Aktien bis zu 68 Prozent an Kurspotenzial. Nachdem Aktien wie Palantir & Co. zuletzt deutlich unter Druck geraten sind, ergeben sich im Tech-Sektor aus Sicht einiger Investoren wieder Einstiegschancen. Dennoch sind die Bewertungen weiter hoch, sodass es sich lohnt, genauer hinzuschauen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.