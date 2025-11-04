Mit einem neuen Feature will Google Maps Autofahrer:innen künftig in Echtzeit beim Spurwechsel unterstützen. Den Anfang machen Fahrzeuge mit Google Built-In - der breite Rollout folgt später. Das Problem dürfte allen Autofahrer:innen vertraut sein: Man fährt mit Navi-Unterstützung auf einer mehrspurigen Straße oder einem Autobahnkreuz, das Gerät zeigt irgendwelche Fahrspuren an, die man benutzen soll - und sorgt damit erst recht für Verwirrung, weil ...

