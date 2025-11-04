EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für 9M 2025 von € 181,6 Mio. und bereinigtes EBITDA von € 48,7 Mio. - Prognose für 2025 bestätigt



04.11.2025 / 19:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für 9M 2025 von € 181,6 Mio. und bereinigtes EBITDA von € 48,7 Mio. - Prognose für 2025 bestätigt



Frankfurt am Main, 4. November 2025



Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 181,6 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +3,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (9M 2024: € 175,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 48,7 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,8% (9M 2024: € 68,0 Mio.; 38,8% Marge).



Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing, Probonio & Bike2Future) stiegen die Umsatzerlöse in 9M 2025 um +6,1% auf € 160,3 Mio. (9M 2024: € 151,1 Mio.). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Bikes am Ende der Leasinglaufzeit, die grundsätzlich eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug € 50,8 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 31,7% (9M 2024: € 70,6 Mio.; 46,7% Marge). Die Marge wurde insbesondere durch geplante höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zu einer Multi-Benefit-Plattform beeinflusst.



Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse in 9M 2025 mit € 21,3 Mio. unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (9M 2024: € 24,2 Mio.). Das bereinigte EBITDA belief sich auf € 2,6 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,3% (9M 2024: € 3,2 Mio.; 13,2% Marge).



Die Prognose von Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert bei Umsatzerlösen zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.



Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung 9M 2025 wird am Freitag, den 14. November 2025, veröffentlicht. Der Earnings Call findet ebenfalls an diesem Tag um 16:00 Uhr (MEZ) statt.





Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation



04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News