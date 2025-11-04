© Foto: Unsplash.com

Nach einem starken Jahresstart rutscht der Yen erneut ab. Hinter der Schwäche stehen Zinsdifferenzen, fiskalpolitische Signale aus Tokio und ein stärkerer US-Dollar. Die Bedingungen für Carry-Trades sind ausgezeichnet.Der Yen hat seit April fast alle Gewinne zum US-Dollar in diesem Jahr wieder verloren. Allein im Oktober war die Devise mit minus 4 Prozent zum Greenback die schwächste der G-10-Währungen. Auslöser ist ein ungemütlicher Mix: Die Bank of Japan hat den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent belassen, während die US-Notenbank trotz jüngster Zinssenkung auf 3,75 bis 4,0 Prozent eine vorsichtige Linie fährt und eine weitere Senkung im Dezember ausdrücklich offenlässt. Diese …