Die Angst vor einem Börsencrash grassiert aktuell an den Märkten, doch diese 3 günstigen ETFs für die Ewigkeit können Anleger immer kaufen, egal wie die Börsen stehen. Langfristige Geldanlage kann ganz einfach sein, es braucht dazu nur die richtigen Produkte. Denn während viele ETFs sich wegen ihrer Konzentration, ihrer Kosten oder ihres spekulativen Charakters nicht für die langfristige Geldanlage eignen, gibt es einige Indexfonds für die Ewigkeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE