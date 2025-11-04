Gut zehn Jahre nach der ersten Apple Watch und einige Tage nach dem ersten Leak hat Meta die offizielle Whatsapp-App für watchOS releast. Nutzer:innen können jetzt auf eine deutlich größere Funktionsvielfalt zurückgreifen als bei bisherigen Lösungen. Apple-Watch-Nutzer:innen, die bisher Whatsapp auf ihrer Smartwatch verwenden wollten, mussten meist mit sehr eingeschränkten Funktionen wie einfachen Benachrichtigungen vorlieb nehmen. Wie ein Leak schon ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.