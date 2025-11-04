Gut zehn Jahre nach der ersten Apple Watch und einige Tage nach dem ersten Leak hat Meta die offizielle Whatsapp-App für watchOS releast. Nutzer:innen können jetzt auf eine deutlich größere Funktionsvielfalt zurückgreifen als bei bisherigen Lösungen. Apple-Watch-Nutzer:innen, die bisher Whatsapp auf ihrer Smartwatch verwenden wollten, mussten meist mit sehr eingeschränkten Funktionen wie einfachen Benachrichtigungen vorlieb nehmen. Wie ein Leak schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
