Blackstone (NYSE: BX) gab heute bekannt, dass Laura Coady, die zuvor als Head of International Securitised Markets und Global Head of CLOs bei Jefferies tätig war, zu Blackstone Credit Insurance ("BXCI") wechselt. Dort wird sie als Global Head of CLOs und European Head of Liquid Credit Strategies (LCS) tätig sein.

Coady wird vom Standort in London aus die weltweiten CLO-Aktivitäten von BXCI leiten, darunter die CLO-Bildung und -Investitionen, und für das Liquid-Credit-Geschäft in Europa verantwortlich sein. Die LCS-Sparte von BXCI verwaltet ein Volumen von 120 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Unternehmensanleihen, fremdfinanzierte Kredite, CLOs und Multi-Asset-Kredite. Blackstone ist der größte globale Verwalter von CLOs und Krediten und der aktivste Kredithändler. Das Unternehmen hat 2024 in Bezug auf die weltweite jährliche CLO-Emission einen Rekord aufgestellt und damit den bisherigen Rekord von Blackstone aus dem Jahr 2021 übertroffen.

Dan Leiter, Head of International und Global Head of Liquid Credit Strategies bei BXCI, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Laura in unserem Team willkommen zu heißen, um unser globales CLO-Franchise weiter zu stärken und unser Liquiditätsgeschäft europaweit auszubauen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Dynamik in diesen Bereichen anhalten wird, da Kunden die Vorteile der Reichweite und der Einblicke von BXCI in der sich wandelnden Kreditlandschaft zunehmend erkennen."

Coady war bei Jefferies daran beteiligt, die Infrastruktur und das Team für die Entwicklung einer erstklassigen Plattform für strukturierte Finanzdienstleistungen in Europa aufzubauen, darunter eines der führenden europäischen CLO-Franchise-Unternehmen. 2024 übernahm sie die Leitung des US-CLO-Geschäfts. Vor ihrer Tätigkeit bei Jefferies war Coady 14 Jahre lang bei Citi beschäftigt, zuletzt als Head of European CLO Structuring, Origination Distribution. 2023 wurde sie für ihre jahrzehntelange Führungsrolle auf dem CLO-Markt mit dem "Outstanding Contribution Award" von GlobalCapital ausgezeichnet.

Laura Coady fügte hinzu: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dan und Teil des Teams von BXCI zu werden. Die führende Position von Blackstone im Bereich CLOs und die Reichweite des Unternehmens im gesamten Kreditspektrum bieten enorme Möglichkeiten, Kunden in Europa und darüber hinaus zu betreuen."

Über Blackstone Credit Insurance

Blackstone Credit Insurance ("BXCI") ist einer der weltweit führenden Kreditinvestoren. Wir tätigen Investitionen in Kreditmärkten, darunter Private Investment Grade, Asset-Based Lending, Public Investment Grade und High-Yield-Kredite, nachhaltige Ressourcen, Infrastrukturschulden, Collateralized Loan Obligations, direkte Darlehensvergabe und opportunistischer Kredit. Wir sind bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen für institutionelle und private Investoren zu generieren, indem wir Unternehmen das Kapital anbieten, das sie zur Stärkung und Weiterentwicklung ihrer Unternehmen benötigen. Darüber hinaus ist BXCI ein führender Anbieter von Investmentmanagement-Dienstleistungen für Versicherer und unterstützt diese Unternehmen, ihren Versicherungsnehmern durch unsere erstklassigen Kompetenzen im Bereich Investment-Grade-Privatkredite einen besseren Service zu bieten.

