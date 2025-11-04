DJ Qiagen erhöht Gewinnprognose und kündigt Suche nach CEO-Nachfolger an

DOW JONES--Qiagen hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und seine Ergebnisprognose erneut angehoben. Der Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien rechnet 2025 nun mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von etwa 2,38 anstatt 2,35 US-Dollar. Das währungsbereinigte Wachstum sieht Qiagen weiterhin bei 4 bis 5 Prozent und die Steigerung des Kernumsatzes bei 5 bis 6 Prozent. Zudem gab Qiagen bekannt, dass Konzernchef Thierry Bernard als CEO und Geschäftsführer zurücktreten wird, sobald ein Nachfolger ernannt worden ist.

"Qiagen liefert auch in einem schwierigen Umfeld weiterhin Ergebnisse, die über unseren Erwartungen liegen und zu den schnellsten Wachstumsraten der Branche zählen", sagte Bernard laut Mitteilung. "Mit der Anpassung unserer Ziele für das Jahr 2025 treiben wir unsere Ambitionen für ein solides, profitables Wachstum weiter voran."

Für die Monate Juli bis September meldete Qiagen Einnahmen in Höhe von 533 Millionen Dollar, das entspricht einem Zuwachs von währungsbereinigt (CER) 5 Prozent. Der um Wechselkurseffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 61 US-Cent, das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und mehr als die avisierten mindestens 58 Cent.

Analysten hatten im Konsens mit 526 Millionen Dollar Umsatz und 59 Cent Gewinn je Aktie für das dritte Quartal gerechnet.

Zur CEO-Nachfolge teilte der im DAX-40 notierte Konzern mit, der Aufsichtsrat sei mit Bernard übereingekommen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um einen strukturierten Nachfolgeprozess einzuleiten. Mit einer auf Führungskräfte spezialisierten Personalberatung sei ein Auswahlprozess gestartet worden. Bernard werde das Unternehmen bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterführen, um einen geordneten Übergang und Kontinuität sicherzustellen. Der 61-Jährige werde bei der für Juni 2026 geplanten Hauptversammlung nicht erneut für das Management Board kandidieren.

November 04, 2025

